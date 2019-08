Incidente a Col di Nava, mobilitazione di soccorsi: in volo anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco

Pornassio. Grave incidente poco prima delle 18 nella frazione di Colle di Nava. Un motociclista, da una prima ricostruzione, sarebbe caduto in una zona impervia ferendosi alle gambe.

Sul posto sono giunti il personale sanitario del 118, un’ambulanza della Croce Bianca di Pornassio, i vigili del fuoco e i carabinieri. Si è alzato in volo anche l’elicottero Drago, proveniente da Genova, per il trasporto del ferito all’ospedale di Santa Corona a Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità.