Imperiesi in delirio al concerto dei Supertramp ad Alassio

Imperia. Imperiesi in delirio al concerto dei Supertramp.

Tra i duemila che ieri sera da piazza Paccini ad Alassio hanno cantato gli indimenticabili successi di Roger Hodgson, in tanti arrivavano dalle città di Sanremo, Imperia, Ventimiglia.

Terzo appuntamento della rassegna When We Were Kids ideata dall’imprenditore locale Giampiero Colli, l’evento ha coinciso con l’unica tappa italiana del tour nato per festeggiare i quarant’anni di “Breakfast in America”, capolavoro del gruppo rock britannico.

Un evento storico che ha emozionato lo stesso Hodgson, il quale, rispondendo alle domande dei giornalisti ha detto: «Questa cittadina è uno splendido segreto che mi avete tenuto nascosto ma che ora ho scoperto …»