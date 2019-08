Imperia. E’ di un giovane scooterista ferito il bilancio dello scontro moto-furgone avvenuto in via Litardi verso le 12. La zona è quella nei pressi dello svincolo autostrdale di Imperia Ovest. La dinamica è in via di definizione da parte della polstrada.

Di certo c’è il trasporto, con l’elisoccorso dei vigili del fuoco, del paziente all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Il conducente del mezzo a due ruote ha infatti riportato un preoccupante trauma facciale ed il plesso nel savonese è specializzato in quella tipologia di ferite. Le cure d’emergenza sul luogo dell’incidente sono state eseguite dagli operatori del 118.