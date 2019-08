Imperia. Terminati gli accertamenti la Procura del capoluogo ha dato il via libera per il ritorno della salma di Raymond Connor in Scozia.

La partenza per l’ultimo viaggio del 23enne inglese precipitato la settimana dal tetto della ex Salso in un cortile interno dopo che si era arrampicato per praticare Parkour è prevista per domani dall’aeroporto di Malpensa alla volta di Edimburgo, in Scozia.

Secondo l’esame autoptico effettuata da medico legale Luca Vallega e disposta dal pubblico ministero Enrico Cinella Della Porta, le ferite riportate sul corpo del giovane marinaio imbarcato a bordo di uno yacht ormeggiato in porto sono state compatibili con la caduta.

Anche le indagini coordinate dal vicequestore Giuseppe Lodeserto hanno escluso responsabilità o anche solo la presenza di terze persone al momento dell’accaduto.

Il servizio di trasporto della salma è stato affidato all’ impresa di pompe funebri Maccanò & Terrone.