Imperia. Blitz della Polizia municipale nel primo pomeriggio di oggi in piazzale Cristino sulla Spianata di Oneglia per allontanare i camper che vi fossero abusivamente parcheggiati essendo l’area interdetta al posteggio degli autocaravan.

In tutto erano presenti sette”abusivi” che si sono spontaneamente allontanati.

«L’amministrazione -dice l’assessore alla Sicurezza Antonio Gagliano non è contraria ai camperisti ma occorre far rispettare i divieti. Ci sono persone (il riferimento off the record è a zingari e rom ndr) che si mimetizzano tra i camperisti e usano il piazzale come base per andare a delinquere. Non disponendo più la città di un’area preposta ritengo che si tratti di operazioni necessarie».

Nella concitazione il proprietario di un camper si è chiuso fuori dal proprio mezzo per andare a parlare coi vigili ed è stato costretto a entrare dal tetto.