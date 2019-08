Imperia. Una bicicletta, una sdraio e un carrello portapacchi. E’ questo parte del “bottino” rinvenuto dai sub questa mattina, sabato 31 agosto, sul fondale del porto di Oneglia. L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione sportiva nautica Onegliese, in collaborazione con numerose associazioni e diving locali.

«L’Asno – racconta il presidente Filippo Duberti - ha da statuto sociale, tra i propri scopi primari e fondamentali la pratica, lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive dilettantistiche della nautica da diporto e della pesca in mare finalizzate alla formazione psicofisica, morale e culturale degli associati nonché promuovere l’amore per il mare. In quest’ottica – prosegue il presidente – bene si inserisce l’evento che abbiamo organizzato, patrocinato dal Comune di Imperia, Assessorato all’ambiente, e dalla Capitaneria di Porto di Imperia e che ha visto coinvolte numerose associazioni del territorio imperiese e limitrofo con le quali condividiamo importanti obiettivi, primo tra tutti il rispetto del mare e del suo ecosistema».

L’obiettivo dell’evento è stato quello di sensibilizzare la cittadinanza e tutti gli operatori professionali e dilettanti sul corretto smaltimento dei rifiuti per una maggiore tutela ambientale.

(foto di Eraldo Virgilio)