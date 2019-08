Imperia, truffa dello specchietto: ai Piani è caccia a una utilitaria con a bordo due persone

Imperia. «In zona Piani si aggira un’ auto di piccole dimensioni con due persone a bordo che utilizzano la farsa dello specchietto rotto. Hanno già estorto dei soldi ad una persona. Avvisati Carabinieri. Se vi capita simile situazione non pagate ma chiamate il 112».

Lo rende noto con un messaggio l’amministratore del gruppo WhatsApp “Imperia Urgente” Vittorio Chisci.

«Si tratta della truffa più utilizzata sulle strade per spillare euro agli automobilisti – come si legge sul sito di Adico, l’associazione dei consumatori – inducendoli a pagare una somma per riparare al danno causato all’auto del truffatore, anche se in realtà la rottura delle specchietto non è mai avvenuta. Si tratta di un trucco molto semplice che consiste nel far credere all’automobilista che la sua macchina, abbia involontariamente urtato il retrovisore dell’auto di chi sta mettendo in atto la truffa. La vittime della truffa sentirà il rumore di un colpo secco molto forte sulla propria carrozzeria, di solito sulla fiancata, (provocato in realtà da una pallina, un bastone…) dando l’illusione di un urto immediato. Subito dopo entrano in scena i lampeggianti e un auto vi intimerà di fermarvi. Il conducente sostenendo che gli è stato rotto lo specchietto, indicando il suo retrovisore chiaramente già danneggiato vi convincerà ad un esborso di 100 o 200 euro senza mettere di mezzo assicurazione o vigili, magari anche con l’aiuto di “un compare”, pronto a testimoniare che è andata proprio così. A questo la vittima paga, convinto di aver recato un danno, o per paura che dalla truffa si passi alla rissa.Se vi trovate vittime di simili segnali quali colpo, lampeggianti, uomo minaccioso che chiede di accostare – suggerisce Adico – non fermatevi e chiamate la polizia dal cellulare restando all’interno della vostra auto».