Imperia, tre giovani denunciati per tentato furto di una bicicletta e danneggiamento

Imperia. Tre ragazzi, di cui due minorenni, sono stati colti praticamente sul fatto mentre in corso Garibaldi, verso le 4 del mattino, erano intenti a tranciare la catena che teneva legata una bicicletta ad un albero. Poco prima avevano appena infranto il finestrino di un’autovettura parcheggiata.

Alla vista di una Volante della Polizia uno dei ragazzi ha tentato di darsi alla fuga mentre gli altri due cercavano di occultare gli arnesi che stavano utilizzando. Gli operatori hanno proceduto a identificare i 3 ragazzi, marocchini, di cui due minorenni, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio e per il maggiorenne anche in materia di stupefacenti.

I tre stranieri sono stati accompagnati accompagnati negli uffici della questura per gli atti di rito a seguito dei quali i due minorenni sono stati denunciati al Tribunale per i Minori mentre il terzo è stato arrestato in flagranza per tentato furto in concorso.

A quest’ultimo è stato anche sequestrato uno zaino contenente un cacciavite a taglio di circa 25 centimetri, una pinza giratubi ed una tenaglia con manico arancione. I giovani sono stati denunciati anche per danneggiamento.