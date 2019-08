Imperia, torna “Somos Todos Lucio” in ricordo di Luciano Calzia

Imperia.Siamo pronti: torna “Somos Todos Lucio’”, la serata più divertente dell’estate per ricordare il nostro amico Luciano Calzia. L’ Associazione Ippocedro vi aspetta a Borgo d’Oneglia dalle ore 20 di sabato 10 agosto per gustare tante bontà e dalle 21 cantare insieme alla Premiata banda, fino a notte fonda.

Saranno presenti giochi oltre servizio bar e ristoro.

“Somos Todos Lucio” è giunto alla quarta edizione per aspettare tutti insieme il compleanno di Lucio. Ed i proventi della serata verranno interamente investiti per la costruzione di un campo da calcio a Borgo d’Oneglia che possa aggregare giovani e meno giovani. Come era nello spirito di Luciano.

Prosegue inoltre l’attività estiva dell’Associazione Ippocedro: su tutti il Cic (Campionato Imperiese Casuale) che, ogni domenica sera, raduna tutti i calciofili di Imperia nel torneo più pazzo della nostra città.