Imperia. Secondo appuntamento con i venerdì a Borgo Marina tra cene in borgo ed intrattenimento. Questa sera, 2 agosto, sarà la volta del Teatro Scalzo di Genova, ormai partner del Civ da diversi anni, che proporrà uno spettacolo circense in strada. Il tema sarà il fuoco in versione itinerante lungo le vie e le piazze del borgo. Lo show avrà inizio alle ore 21 .

Il Civ di Borgo Marina è orgoglioso di proseguire questa tradizione animando l’estate imperiese per offrire a turisti e local sempre serate emozionanti.

Ristoranti Aderenti :

Osteria dai Pippi

l’Oasi la pizza

Pasta e Pizza la Piazzetta

Ristorante Bagni Oneglio

Santa Barbara Caffè Vergnano

Altamarea

Il Moletto Beach

Pizza e Carne la Ribotta

Ristorante Acquamarina

Ristorante al Gambero

Pizzeria Ristorante Hobos

Bistrot Del Tempo Perduto

le altre attività aderenti :

Greenwich cafè

Gelateria Pinotto

Il Chioschetto

Chiosco Capo horn

Hotel Ariston

Hotel Croce di Malta

servizi alla persona:

Parafarmacia Del Borgo Via Scarincio 106

I locali del Borgo propongono spettacoli musicali e animazione nelle proprie location per rendere ancora più coinvolgenti le serate.

Sulla passeggiata mare sono presenti i classici mercatini estivi e Calata Anselmi ospita il luna park.

Ricordiamo che durante le serate Borgo Marina sarà area pedonale dalle 20.30 alle 01.30, salvo per mezzi autorizzati.

Aree parcheggio suggerite :

– Molo Lungo ( secondo disponibilità )

– Calata Anselmi

_ Zona San Lazzaro

Un ringraziamento particolare al Comune di Imperia alla Regione Liguria e a tutti gli enti sostenitori .

Soprattutto alle aziende che sostengono questa iniziativa :

Olio Fratelli Fresia

Latte Alberti

Go Imperia

Algida

Sar Service

Caffe’ Il Chicco

Maxicarta

Assicurazioni Degl’innocenti