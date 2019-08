Imperia. A proposito della proposta del Comune di spostare una parte di “Olioliva 2019” in programma dall’8 al 10 novembre in banchina Aicardi concentrando i produttori un una unica location liberando così i portici di via Bonfante, anche al fine di non congestionare il traffico, l’assessore al Commercio Gianmarco Oneglio precisa: «Negli ultimi 5 mesi abbiamo inviato 4 lettere agli organizzatori siamo ancora in attesa di una risposta definitiva e di poter visionare il progetto complessivo della manifestazione per poterlo valutare sotto molteplici aspetti».

«In quanto ai commercianti del centro -prosegue Oneglio – il 1° agosto si è svolto un tavolo con le categorie proprio per parlare di questo tema. A stamattina non risultano richieste di incontri né col sindaco Claudio Scajola né col sottoscritto da parte di qualsivoglia categoria o Civ per trattare dell’argomento».

«Restiamo in attesa -conclude l’assessore al Commercio – del progetto degli organizzatori e aperti a migliorarlo insieme conciliando le esigenze dei cittadini con quelle degli degli operatori economici».