Imperia. «Il Parasio? Che posto meraviglioso, sono felice di realizzare qualcosa per far conoscere questo incanto». Settimio Benedusi fotografo di fama internazionale che nel capoluogo c’è nato e c’è vissuto prima di trasferirsi a Milano, ha accettato la carica di direttore artistico offertagli dal Comune per una iniziativa, una cena insolita, da consumare in silenzio che avrà luogo sabato 10 agosto sotto le volte delle Legge di Santa Chiara.

«Ho pensato – spiega Benedusi – a una serata, con la fondamentale collaborazione della comunità, il Circolo Parasio che qualche anno fa mi ha onorato di un premio prestigioso e che spero di ricambiare, il Comitato Sottotina, la Confraternita di san Pietro, Panta Musica e, meravigliose, le sorelle del convento di clausura di santa Chiara. Il 10 agosto per una intera serata dedicata, voglio invitare le persone a stare zitte a non dire niente, a non mugugnare ma ad attivare tutti i 5 sensi. Come ? si comincia alle 20 con una cena per cento persone, una fila unica di sedie rivolte verso il mare, molto semplice di tradizione ligure durante la quale sarà vietato parlare per mangiare e per gioire della meraviglia che ci circonda».

di 6 Galleria fotografica Angoli di Parasio, la cena in silenzio









Alle 21 è previsto un momento religioso con il passaggio di santa Chiara nel convento delle Clarisse, alle 22 Concerto del Pleniluvio con Giovanni Sardo a san Pietro e alle 23 esperienza sensoriale dedicata ai profumi con Filippo Sorcinelli .

Il ricavato della cena (50 euro a testa) sarà tutto devoluto per la tinteggiatura delle mura delle Logge.

«Una iniziativa nuova e originale studiata in collaborazione con il maestro Benedusi. Sarà una serata particolare per l’appagamento dei sensi. Un programma vasto che va dal silenzio al godimento della vista, alla mistica, musica, degustazione e olfatto per toccare tutti i sensi e offrire una serata piena di emozioni», dichiara l’assessore al Turismo Simone Vassallo.

«Il Circolo Parasio -afferma il vicepresidente dell’omonimo Circolo della città alta Marco Revello – è lieto di partecipare, sarà sicuramente una esperienza interessante ricca di novità di di sicuro interesse»