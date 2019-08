Imperia. Una serata cento per cento persone. Sotto le volte delle logge di Santa Chiara ieri si è tenuta l’insolita cena organizzata dal fotografo Settimio Benedusi. Rigorosamente in silenzio, i partecipanti hanno consumato i loro piatti preparati nel rispetto della tradizione ligure. Vietato parlare ma sole il rumore delle onde del mar Ligure in sottofondo per un appuntamento volto a esaltare i cinque sensi, il cui ricavato, 50 euro a persona, sarà devoluto per la tinteggiatura delle mura delle logge del monastero (Foto: Facebook)