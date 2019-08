Imperia. Sopralluoghi per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e valutare nuove ipotesi progettuali. Il sindaco Claudio Scajola ha dedicato l’intera mattinata odierna a visitare alcuni dei tanti cantieri aperti a Imperia.

Prima tappa presso l’ex sede APT, acquisita dal Comune con l’obiettivo di renderla la casa della Cultura, delle Manifestazioni e dello Sport della Città di Imperia. Gran parte dei lavori sono giunti al termine. Restano da apportare alcune migliorie, sia all’interno che nel recuperato giardino esterno, ma a breve potrà iniziare il trasloco degli uffici situati attualmente al Cavour, dove procede a sua volta l’opera di riqualificazione del Teatro.

I sopralluoghi del primo cittadino sono proseguiti con la visita all’Osservatorio Meteorologico. L’obiettivo dell’Amministrazione è di ridare piena operatività alla struttura, soprattutto al fine di poter disporre di previsioni aggiornate con maggiore costanza e più aderenti alle peculiarità del territorio in occasione delle allerte meteo. È già iniziata la fase di ricognizione dei beni e di riprogettazione degli spazi con lo scopo di far coesistere una parte operativa con una museale.

Il sindaco Scajola si è poi recato presso il cantiere della piscina Felice Cascione, dove sono iniziati i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico. Dopo una fase di illustrazione dello stato di avanzamento dei lavori, il primo cittadino ha voluto visionare la situazione dell’area benessere, sulla quale l’Amministrazione comunale intende avviare un percorso di forte rilancio e promozione.

Ultima tappa presso la sala operativa della Go Imperia, che a breve diventerà la nuova Sala Operativa Comunale della Città di Imperia. La fase di progettazione è in via di definizione e prossimamente inizierà l’allestimento. L’obiettivo è di trasferire l’attuale COC nella nuova sede già in autunno e di terminare l’installazione del nuovo sistema di videosorveglianza cittadino entro la fine dell’anno, con 130 telecamere di ultima generazione che garantiranno più controllo del territorio e anche maggiore vigilanza in caso di eventi atmosferici avversi.

«Sono tutte opere importanti, ciascuna per motivi diversi – commenta il Sindaco – Il recupero dell’ex sede APT è il simbolo di una città che si prende cura di uno dei suoi angoli più belli, riportando decoro e creando un casa comune per cultura, sport e manifestazioni. L’Osservatorio Meteorologico ha una sua storia e una sua importanza, non può essere abbandonato e, anzi, deve rappresentare un valido strumento per le situazioni più complesse. Alla piscina sono particolarmente legato da sempre. Faremo tutto il necessario per renderla bella e funzionale, capace di ospitare grandi appuntamenti sportivi. E infine la nuova Sala Operativa Comunale, che permetterà di avere una città più sicura, con un sistema innovativo, organizzato ed efficiente».