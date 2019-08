Imperia, Simone Tempia protagonista di “Un libro aperto”

Imperia. Inaugura il mese di agosto per la rassegna letteraria Un libro aperto, che si svolge da giugno a settembre 2019 nel cuore di Oneglia. Sabato 3 agosto alle 21.15 in via Antica dell’Ospizio, Simone Tempia racconterà il suo Un anno con Lloyd (Rizzoli Lizard), a dialogare con lui sarà la giornalista Antonella Viale. La serata è a ingresso libero e gratuito.

A volte tocca inventarsi un amico per avere dei buoni consigli. Ed è proprio quello che ha fatto Sir, dubbioso signorotto nato dalla fantasia di Simone Tempia, quando ha deciso di immaginarsi il suo Lloyd, un maggiordomo inesistente che sa sempre trovare una risposta ai suoi dilemmi quotidiani. Nata su Facebook nel 2014, la pagina di Vita con Lloyd si è rapidamente imposta all’attenzione dei lettori per l’elegante sintesi con cui affronta temi come l’amore, il passare del tempo, la paura e la ricerca della felicità. Dopo Vita con Lloyd e In viaggio con Lloyd, Simone Tempia ritorna oggi con una nuova selezione dei dialoghi surreali, agrodolci e delicatamente profondi che lo hanno reso celebre.

Un anno con Lloyd è un libro ricco di inediti che accompagnerà i suoi lettori giorno dopo giorno, stagione dopo stagione, regalando una quotidiana pillola di ironica saggezza. 365 lampi di genio e dolcezza (366, contando il 29 febbraio) per riconciliarsi con il mondo ogni volta che ci sentiamo fuori posto.

Un libro aperto proseguirà il 30 agosto con Franco Borgogno (evento in collaborazione con Informare) e a settembre con Giuseppe Conte e Jacopo Tomatis (evento in collaborazione con Imperia Musicale). Un libro aperto nasce dalla collaborazione tra l’associazione culturale SetteCinque, la Libreria Ragazzi e il Civ NuovOneglia allo scopo di dare vita a un evento culturale nel cuore della città. La rassegna si avvale della collaborazione di diverse associazioni e realtà culturali. Si ringraziano per la collaborazione la Pizzeria Agorà, il Bar Ligure e la Tipografia Nante.