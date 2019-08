Imperia. «Buona azione per questo sabato sera 17 agosto alle ore 21.15, 9 persone sono intrappolate dentro l’ascensore della Marina. Quando l’ascensore è arrivato in basso le porte non si sono aperte». A scriverlo su post su Facebook nella pagina “Sei di di Imperia se...” con le foto pubblicate è Gianfranco S.

Ancora una volta, infatti, si è necessario l’intervento vigili del fuoco per “liberare” gli utenti dall’ascensore che collega la Marina di Porto Maurizio con corso Garibaldi.

«A voce da dentro mi hanno detto che avevano chiamato aiuto, penso il numero verde. Dopo 20 minuti di attesa, visto che non arrivava nessuno, ho chiamato il 112 che mi ha passato i Vigili del Fuoco che sono arrivati in 7-8 minuti. Veramente bravi e velocissimi. Si sono precipitati nel vano motori per sbloccare le porte o per far risalire la cabina all altezza di corso Garibaldi. Meno male che l aria condizionata all’ interno funzionava Ci vorrebbe, secondo me, un citofono per comunicare da dentro a quelli che attendono fuori, perché chi è all esterno capisce con molta fatica le parole dette da chi rimane intrappolato. Non ho fatto caso se all interno della cabina c è un pulsante per chiedere aiuto perché se non ci fosse chi rimane bloccato dentro e non ha il telefono, come chiama i soccorsi?», conclude l’utente di Facebook.