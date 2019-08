Imperia. Da domani sera dalle 19.30 in piazza Parasio nella città alta va in scena la quarta edizione del torneo di pallonetto “al corto” dedicato alla memoria di Vincenzo Raineri.

«Non è solamente una manifestazione sportiva, ma un ricordo di mio fratello che mi coinvolge particolarmente. Ma anche un momento di sport, storia e cultura», dichiara Giacomo Raineri presidente del circolo Parasio l’ente che organizza la manifestazione insieme al Comune.

«Facciamo le prove- aggiunge Raineri – per poter ospitare in un prossimo futuro il campionato nazionale».

Ai nastri di partenza ci sono 9 squadre formate da 3 giocatori. Domani sera, martedì 27, si svolgerà il primo girone all’italiana, mercoledì sera il secondo, giovedì finali e semifinali.

«Le 9 squadre iscritte -dice Piero Saglietto responsabile dell’organizzazione per conto del Circolo Parasio – sono un po’ rappresentative dei nostri paesi e dell’entroterra sia imperiese che del Dianese. Un mix di esperienza e di gioventù. Un ringraziamento particolare all’assessore allo Sport Simone Vassallo grazie all’interessamento del quale siamo riusciti per la prima volta a disputare il torneo in notturna».

Tra i giocatori molte vecchie conoscenze del circuito del pallonetto: Ardissone, Paolo Bracco, Giulio e Claudio Semeria, “Bonny“, Vinai, Matteo Martini e Chiappello. Iscritta anche una squadra di Tavole.