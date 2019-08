Imperia, scontro tra auto e scooter. Ferito bomber Celella

Imperia. Un incidente stradale nel capoluogo questo pomeriggio ha visto coinvolti uno scooterista e un’automobilista all’altezza del parcheggio della Rabina.

Cosciente e con i parametri in ordine, a finire al pronto soccorso in codice giallo è stato l’ex bomber della squadra di casa Giuseppe Celella. Il quarantenne si sarebbe scontrato all’uscita dell’area di sosta con una 500 storica che proveniva in senso contrario, capitolando a terra e picchiando con il viso.

A soccorrerlo è stato l’equipaggio della Croce Rossa.