Imperia. «L’associazione Pànta Musicà, con profondo dispiacere, informa che l’edizione 2019 della tradizionale, e tanto attesa, rassegna “I concerti delle Logge” non potrà aver luogo.

Infatti, sebbene anche quest’anno la nostra associazione abbia collaborato proficuamente con enti e istituzioni (contribuendo alla realizzazione di molti altri progetti volti alla valorizzazione delle Logge di Santa Chiara), senza il sostegno dell’Amministrazione locale non è stata in grado di accollarsi per intero l’onere di organizzare un evento tanto complesso quanto costoso (come già fatto lo scorso anno).

Quella del 2019 sarebbe stata la XIX edizione, ma purtroppo, anche se abbiamo sperato in un miracolo fino all’ultimo, non sarà ricordata tra le cose belle di quest’anno. Ci scusiamo per aver creato un’inutile attesa. Chi ci ha seguito fino a oggi comprenderà che è impossibile, oggi, organizzare questo tipo di eventi senza contributo pubblico.

Noi di Pànta Musicà restiamo comunque persone ostinate, e siamo convinti di potervi invitare tutti il prossimo anno all’edizione 2020. E poi alla successiva del 2021, che segnerà il ventennale dell’iniziativa.

Ringraziamo i soci e tutti gli appassionati che ci seguono e ci sollecitano a mantenere viva questa manifestazione, ritenuta unanimemente dalla collettività locale un fiore all’occhiello per l’ambientazione e per i contenuti musicali ed enogastronomici. Abbiamo cassetti pieni di idee e di progetti. Ci rivedremo presto in altre occasioni».