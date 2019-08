Imperia, sabato appuntamento con la pulizia dei fondali del porto di Oneglia

Imperia. Sabato 31 agosto alle 9.30 al molo del porto di Oneglia l’Associazione sportiva nautica Onegliese, in collaborazione con numerose associazioni e diving locali, organizza la pulizia del porto di Oneglia.

«L’Asno – racconta il presidente Filippo Duberti - ha da statuto sociale, tra i propri scopi primari e fondamentali la pratica, lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive dilettantistiche della nautica da diporto e della pesca in mare finalizzate alla formazione psicofisica, morale e culturale degli associati nonché promuovere l’amore per il mare. In quest’ottica – prosegue il presidente – bene si inserisce l’evento che abbiamo organizzato, patrocinato dal Comune di Imperia, Assessorato all’ambiente, e dalla Capitaneria di Porto di Imperia e che vede coinvolte numerose associazioni del territorio imperiese e limitrofo con le quali condividiamo importanti obiettivi, primo tra tutti il rispetto del mare e del suo ecosistema».

L’obiettivo dell’evento è la sensibilizzazione delle cittadinanze e di tutti gli operatori professionali e dilettanti sul corretto smaltimento dei rifiuti per una maggiore tutela ambientale. Del resto le coste della provincia di Imperia sono ricche di biodiversità: specie di estremo valore naturalistico caratterizzano i fondali di Imperia, fondali che ospitano praterie di posidonia e coralli.

La manifestazione ha anche lo scopo di valorizzare queste ricchezze partendo dalla tutela e dal rispetto. Un ringraziamento va alla Capitaneria di Porto che ha fortemente appoggiato questa manifestazione, in stretta sinergia con la campagna contro le reti fantasma.

«La manifestazione è aperta a tutti coloro che, stando in banchina, volessero collaborare e aiutare i subacquei in acqua, anche solo condividendo le foto sui social. Dobbiamo fare tutti qualcosa per salvare il nostro mare. Anche un piccolo gesto fa la differenza».