Imperia. E’ atteso per sabato 31 agosto, dalle 22, il “Remembering Chester”, in programma alla Foce Beach, in spiaggia, a Imperia Borgo Foce (zona Largo Varese). «Tutto nacque il 21 luglio 2017 – spiega l’organizzatrice Debora Pacati, di Imperia – dopo essere venuta a conoscenza della tragica morte del mio idolo preferito in assoluto: Chester Bennington, cantante dei Linkin Park. Allora ho iniziato a mobilitarmi per creare un Memorial. Dopo tanta fatica: il 7 ottobre 2017 in piazza Sempione, dall’arco della Pace, a Milano, è nato un raduno di mille persone. Il pomeriggio si è svolto con Luca Taverna alla chitarra classica e Matteo Bonissi alla voce, accompagnati da un canto di gruppo durato circa due ore».

Prosegue Debora: «Dopo questa bellissima esperienza con alcuni ragazzi che sono entrati a far parte dell’organizzazione, abbiamo deciso di portare avanti questo memorial, trasformandolo in un’evento vero e proprio. L’unica politica che abbiamo deciso, fin dall’inizio, è di portare avanti il progetto a titolo completamente gratuito per i fan dei Linkin Park, senza scopo di lucro e con una sola richiesta per i vari locali e Festival della musica che ci hanno ospitati, di concederci l’opportunità di riunirci e darci l’occasione di suonare su un palcoscenico».

Ancora Debora: «Luca Taverna e Matteo Bonissi, avendo già le loro band, ci hanno permesso di portare avanti il memorial trasformandolo in un’evento. Luca Taverna cantante dei Noiskin che producono musica propria hanno dimostrato un grandissimo talento improvvisandosi come cover band dei Linkin Park. Matteo Bonissi portavoce per l’evento con la sua band i Dual Project anche loro dei ragazzi di grandissimo talento, hanno suonato la parte più soft del concerto. Il 19 giugno 2018, siamo stati ospitati dal Festival della musica di Romano di Lombardia, nella periferia di Milano. La serata si svolta in maniera fantastica, con i ringraziamenti dovuti al sindaco di Romano che ha accettato di farci fare il concerto. Durante la serata hanno presenziato circa 1.300 persone. Dopo questo grande successo abbiamo voluto fare anche una data invernale. Si è svolta alla Vecchia scuola Pub a Palazzolo sull’Oglio in provincia di Brescia. La serata ha fatto pienone nel locale». Conclude: «Dopo questa serata e dopo un’attenta riflessione, si è arrivati alla conclusione di fare un’ultima data del memorial, nell’estate 2019. L’evento avrebbe perso il significato vero e proprio per il quale è nato, e andando avanti nel tempo sarebbe diventato troppo ripetitivo. E’ stata una decisione molto sofferta, ma sarà una chiusura fantastica dal momento che il Remembering dalla Lombardia si sposta nella Riviera Ligure, quindi casa mia. Dove i miei amici famiglia e conoscenti finalmente potranno vedere di persona la mia creatura. Prima si potrà fare la cena in spiaggia per info e prenotazioni chiamare il numero: 333 410 1773».