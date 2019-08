Imperia, riuscito il concerto del Coro Mongioje al Monte Calvario

Imperia. Una notte al Monte: successo di pubblico per il concerto del Coro Mongioje. Circa quattrocento persone sul piazzale del Monte Calvario per un viaggio musicale nel tempo e nello spazio, da Piazzolla a De André.

È stato un grande successo di pubblico e partecipazione il concerto Una notte al Monte che, domenica 4 agosto, ha visto protagonista sull’affascinante palcoscenico naturale del Santuario di Santa Croce al Monte Calvario il Coro Mongioje di Imperia.

Un concerto dedicato alla città, agli imperiesi e ai tanti turisti, che ha portato nella suggestiva location circa quattrocento persone, ma anche un viaggio musicale nel tempo e nello spazio, con un repertorio ampio e variegato. Tra le associazioni culturali più longeve della città di Imperia, con i suoi 56 anni, il Coro Mongioje ha accompagnato il nutrito pubblico dal Rinascimento al mondo contemporaneo, con incursioni in Brasile e a New Orleans, presentando inoltre le inedite Libertango, capolavoro di Astor Piazzolla e l’emozionante Crêuza de mä, il manifesto “ligure” di Fabrizio De André.

«Il Coro Mongioje è una realtà cittadina importante dal punto di vista storico e artistico – ha dichiarato il Consigliere Motosso, presente al concerto – Una notte al monte, alla sua seconda edizione, valorizza sia la qualità del lavoro del Coro che la bellezza del luogo. Il Comune di Imperia agirà per rendere questo concerto un appuntamento estivo annuale».

Intanto, dopo la partecipazione all’album DNA del collettivo Deproducers con una serie di incisioni effettuate a Imperia, presso l’Oratorio di San Pietro grazie alla collaborazione con il Maestro Vittorio Cosma, il Coro Mongioje proseguirà la sua attività a settembre, quado sarà ospite, il 21 e 22 del mese, dei festeggiamenti per il trent’anni del Coro Il Baluardo.

In cerca di nuove voci da inserire nel gruppo per tramandare una storia di passione e amore per la musica, il Coro Mongioje offre la possibilità di avvicinarsi al canto corale con ascolti e lezioni di prova che si svolgeranno da settembre. Per informazioni e contatti è possibile contattare il Coro sulla pagina Facebook: @CoroMongiojeIM.