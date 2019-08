Imperia, riuscita la quarta edizione di “Somos Todos Lucio”

Imperia. Ancora un grandissimo successo per ‘Somos Todos Lucio’, la serata più divertente dell’estate in ricordo dell’amico Luciano Calzia. Tantissimi hanno mangiato, ballato e cantato sulle note della coinvolgente ‘Premiata Banda’. Molto apprezzata anche l’ippocedrata, un cocktail speciale che si candida tra i preferiti per gli amanti dei drink.

Va in archivio la quarta edizione di ‘Somos Todos Lucio’ , organizzata dall’Associazione Ippocedro, ma non finiscono le attività estive: al campo della Sacra Famiglia, prosegue il campionato Imperiese casuale ideato e fortemente voluto da Luciano.

Sulla serata è tornata la presidente dell’associazione Ippocedro, Annalisa Calzia: ”Siamo tutti soddisfatti per i risultati della serata: abbiamo raccolto oltre 2500 euro che destineremo alla costruzione del campo da calcio a Borgo d’Oneglia. Ringraziamo il Circolo di Borgo d’Oneglia per la disponibilità della location e i tanti sponsor che hanno generosamente contribuito. ‘Somos Todos Lucio’ si conferma come uno degli eventi più seguiti dell’estate. E personalmente sono molto orgogliosa perché il ricordo di mio fratello è sempre più acceso“.