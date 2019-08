Imperia, prosegue con successo il campus di pallamano delll’usd San Camillo a Ormea

Imperia. Prosegue con successo il campus di pallamano a Ormea organizzato dall’usd San Camillo Pallamano Imperia.

Coinvolge 23 ragazzi e ragazze in attività sportive, giochi, escursioni e divertimento. I dirigenti con passione e dedizione seguono questi ragazzi in preparazione della stagione sportiva. La società sportiva ha già programmato per l’anno prossimo il terzo campus.

(Foto da Martini Giovanni)