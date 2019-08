Imperia. Le operazioni di potatura e pulizia delle palme sul lungomare della città capoluogo, precisamente a Porto Maurizio, stanno generando forti codi a partire dal centro abitato di Caramagna fino alla rotonda dell’Igiene.

Automobilisti imbufaliti, come al solito di questi casi, per un intervento tuttavia ampiamente programmato dal Comune. Per far fronte ai lavori, il traffico è stato deviato in via Gavi.

I vigili sono alle prese con la viabilità.