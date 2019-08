Imperia, oltre cinquantamila adesioni per ridare la scorta al magistrato Grazia Pradella

Imperia. Grandissimo successo per l’iniziativa lanciata dal Centro Impastato di Sanremo, che ad oggi dopo dieci giorni dall’avvio può contare già su 50.234 firme digitali sul sito della piattaforma Change.org.

La petizione è diretta a al Ministro dell’Interno, a quello di Grazia e Giustizia ed al Prefetto di Imperia contro la decisione del Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica della Prefettura di Imperia di togliere la scorta al magistrato Grazia Pradella, mentre è impegnata in importanti inchieste in un territorio dove anche l’ultima relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia ha confermato essere stabilmente infiltrato dal crimine organizzato e crocevia di numerosi interessi malavitosi, sembra non considerare l’impegno profuso dal magistrato ed i rischi a cui è esposto.

Il Centro Peppino e Felicia Impastato di Sanremo nel ringraziare quanti hanno contribuito al successo della petizione comunica che nei prossimi giorni sarà contattata la Prefettura per consegnare al Prefetto di Imperia la petizione con tutte le firme raccolte e per la trasmissione ai Ministri competenti.

Giovanni Impastato, primo firmatario della petizione, ha comunicato, che cercherà di essere presente al momento della consegna anche per esprimere solidarietà e vicinanza al magistrato Grazia Pradella.

Per saperne di più e firmare la petizione è possibile collegarsi alla piattaforma Change.org a questo indirizzo: http://chng.it/bDt6xrYWqG.