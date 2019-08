Imperia. Nuovo blitz nel pomeriggio di oggi, dopo quello della vigilia di Ferragosto, in piazzale Cristino da Oneglia, l’ampia area di parcheggio libero che gli imperiesi chiamano familiarmente, la Spianata da parte dei vigili urbani per allontanare campeggiatori abusivi.

Questa volta è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.

«I nostri timori a proposito della presenza di rom e sinti – dice l’assessore alla Sicurezza Antonio Gagliano - sono stati confermati. Noi pensiamo che che tra i camperisti si mimetizzino nomadi che usano il parcheggio della Spianata come base per andare a compiere furti nella notte. Naturalmente il divieto vale per tutti non essendo questa un’area attrezzata non si può sostare con il camper».

I camperisti presenti sono stati invitati ad allontanarsi.