Imperia. Via Cascione e il centro di Porto Maurizio gremiti ieri sera fino a notte fonda per la tredicesima edizione della “Notte di Bollicine“, la manifestazione organizzata per il tredicesimo anno dal Civ portorino presieduto da Riccardo Caratto.

Musica, gastronomia, divertimento, bellezza ma anche cultura si sono alternati in un mix in grado di soddisfare tutti.

L’assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo, con lui a rappresentare l’amministrazione Scajola c’erano i colleghi di giunta Gianmarco Oneglio (Commercio) e Antonio Gagliano (Viabilità) ha sottolineato la «funzionale sincronia tra pubblico e privato, tra Comune e operatori commerciali».

In piazza Mameli concerto straordinario della “Combriccola del Blasco” la band di Kikko Sauda che propone cover di Vasco Rossi che per festeggiare il traguardo dei 20 anni ha radunato tutti i componenti che si sono alternati in questi due decenni. Sul palco anche due componenti storici del gruppo che accompagna Vasco.

Soddisfatto il presidente del Civ Riccardo Caratto: «Di gran lunga la manifestazione di un giorno col maggior numero di visitatori in città».

