Imperia, l’Ok club si allena con Andrea e Alessia Regis

Imperia. Anche quest’anno l’associazione sportiva OK Club propone un agosto di intensi allenamenti in vista dei primi appuntamenti agonistici autunnali. Sempre numerosa ed appassionata l’adesione degli atleti OK Club provenienti anche dalla sede staccata di Bordighera e dalla Val Tanaro dove il corso iniziato lo scorso inverno ha riscosso un ottimo successo.

Quest’anno a spronare i judoka imperiesi ci sono due ospiti di eccezione, due judoka di altissimo livello nel panorama internazionale. Andrea Regis atleta del Gruppo Sportivo dell’Esercito Italiano con un palmares di valore indiscutibile fra cui vale la pena citare:

– campione italiano assoluto nel 2019

– bronzo all’european open di Varsavia nel 2019

– oro ai campionati italiani universitari del 2017

– oro all’european cup di Uster nel 2017

– bronzo all’african open nel 2016 e nel 2015

– oro all’european open di Tallin nel 2014

– bronzo all’european open di Praga ed al grand prix di Zagabria nel 2014

– argento e bronzo agli european open di Glasgow e Minsk nel 2013

– argento al campionato europeo U23 a Praga nel 2012

– campione italiano U21 nel 2010

e Alessia Regis ex atleta del Gruppo Sportivo Carabinieri attualmente istruttrice di educazione fisica e difesa personale agli allievi Carabinieri presso la Caserma Cernaia a Torino, nella sua carriera agonistica ha ottenuto prestigiosi risultati fra cui ricordiamo:

– argento all’european cup a Belgrado ed a Uster nel 2015

– bronzo all’european cup a Celje Podčetrtek nel 2015

– bronzo all’european cup a Londra nel 2014

– campionessa italiana assoluta nel 2013 e nel 2010

– campionessa italiana U23 nel 2011 e nel 2009

– campionessa italiana U21 nel 2006, 2007 e 2008

Il Maestro Daniele Berghi commenta con grande soddisfazione la numerosa partecipazione ed il grande impegno degli atleti di tutte le categorie mentre il Presidente Franco Viani ricorda che fino al 13 settembre continueranno gli allenamenti estivi dopo di che riprenderanno le lezioni regolari tutti i giorni dal lunedì al sabato. Le iscrizioni per la stagione sportiva 2019/2020 ai corsi di Judo, Lotta Olimpica, Jujitsu, Aikido ed MMA sono comunque già aperte ogni giorno dopo le 17:00 nella sede di via XXV Aprile 72 ad Imperia.