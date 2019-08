Imperia, l’arbitro internazionale Davide Massa fermato per un turno dal designatore Nicchi

Imperia. Il designatore arbitrale Marcello Nicchi ha fermato per un turno l’arbitro internazionale imperiese Davide Massa. Massa paga, insieme al Var Valeri, gli errori in Fiorentina-Napoli di sabato sera, anticipo dellaprima giornata del massimo campionato di calcio vinto da ospiti per 4-3.

Nell’occhio del ciclone il rigore assegnato ai partenopei per un contatto in area Castrovilli-Mertens che non c’era (simulazione dell’attaccante napoletano che cerca il piede dell’avversario viola a terra) e per la massima punizione che sarebbe stata negata ai padroni di casa per un fallo su Ribery nel finale.

Qualcosa, evidentemente, non ha funzionato nell’utilizzo della tecnologia tra Massa e Valeri che finiscono in panchina per il prossimo turno. Potranno tornare in campo (forse) dopo la pausa per le Nazionali.