Imperia, la compagnia teatrale “I cattivi di cuore” in finale al Festival nazionale “Il sipario d’oro” di Rovereto

Imperia. La compagnia teatrale di Imperia “I cattivi di cuore” si è qualificata tra le sei finaliste del celebre Festival nazionale “Il sipario d’oro” di Rovereto.

Il 6 marzo 2020 gli attori si esibiranno al Teatro Zandonai di Rovereto davanti al pubblico e alla giuria per ambire alla vittoria con la loro pièce teatrale “Tu danzavi per me”, già finalista al 72° Festival Nazionale d’ Arte Drammatica di Pesaro che si terrà a novembre.

Una storia attuale e commovente di un bambino cresciuto in un ambiente familiare troppo violento con un padre padrone e una madre vittima. Purtroppo il suo destino e il suo futuro saranno segnati da questa difficile infanzia e crescendo si troverà implicato in una terribile vicenda di stupro e omicidio.

«Siamo felici ed onorati – dichiara il regista Gino Brusco – di rappresentare la nostra provincia e regione in questi importanti Festival Nazionali dedicati al mondo del Teatro. Per noi è già una grande vittoria essere in finale, quello che verrà in più sarà solo un valore aggiunto».

In scena: Chiara Giribaldi, Antonio Napodano, Vincenzo Genduso, Teresa Gandolfo, Giorgia Brusco, Antonio Manconi, Maura Polito, Giovanni DeMattia ed il piccolo Emanuele Arduino. Regia di Gino Brusco.