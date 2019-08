Imperia, incidente in via Agnesi. Grave una donna

Imperia. Una giovane donna è stata trasportata all’ospedale San Martino di Genova in gravi condizioni a causa di un incidente avvenuto la scorsa notte in via Agnesi. La donna era in sella alla motocicletta condotta dal compagno, quando per motivi ancora in fase di accertamento, è avvenuto l’incidente.

La giovane, soccorsa dal personale sanitario del 118, ha riportato un grave trauma facciale.