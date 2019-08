Imperia. Si alza la protesta dei commercianti dei portici di via Bonfante nel cuore di Oneglia a causa di alcuni cestini gettacarte trasformati in bidoni della spazzatura da utenti maleducati.

«Per far fronte alla maleducazione di alcune persone -dicono alcuni esercenti – occorre una azione perentoria da parte del Comune e della Teknoservice. L’amministrazione è chiamata a far rispettare le regole, mentre l’azienda che ha in gestione l’appalto dell’igiene urbana deve intervenire come abbiamo sollecitato più volte per liberarci dall’odore nausebaondo che si sprigiona dai cestini e che non è certo un bel biglietto da visita per clienti e turisti».

«E’ una problematica che si ripete- concludono i commercianti del salotto buono onegliese – abbiamo chiesto più volte che vengano installate le telecamere per incastrare una volta per tutte i furbetti, ma tardano ad arrivare».