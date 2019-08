Imperia, impegno della Provincia per migliorare e semplificare le pratiche antisismiche

Imperia. Urbanistica: la Provincia di Imperia si sta prodigando per migliorare e semplificare l’iter procedurale che riguarda le pratiche relative alla normativa antisismica. Nei giorni scorsi il Presidente Domenico Abbo e il consigliere delegato Giorgio Giuffra hanno incontrato i presidente degli Ordini provinciali degli Architetti e degli Ingegneri, rispettivamente l’architetto Andrea Borro e l’ingegner Riccardo Restani, proprio per presentare e concordare le migliorìe in programma.

L’incontro, al quale ha partecipato anche il dirigente provinciale competente ingegner Mauro Balestra, ha avuto un esito positivo che ha soddisfatto le parti interessate. Il Presidente Abbo e il consigliere Giuffra dicono: «Entro un mese la procedura di presentazione delle pratiche sarà completamente digitalizzata per il nostro protocollo in entrata, semplificando assai il lavoro dei professionisti coinvolti. Sarà anche allestito una sorta di prontuario informatico, assai utile per semplificare tutta la documentazione delle pratiche. La riunione, avvenuta in un clima di piena condivisione delle problematiche del settore, è stata proficua e ha permesso di riavviare un utile confronto tra l’Amministrazione e il mondo professionale che lavora in questo settore».

L’architetto Andrea Borro e l’ingegner Riccardo Restani commentano: «La riunione, promossa dalla Provincia, è sicuramente un segnale di grande apertura e collaborazione nei nostri confronti L’obiettivo è quello di creare tutti gli strumenti necessari a rispettare i tempi delle pratiche».