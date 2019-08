Imperia. «Tutti insieme per festeggiare il tuo 90° compleanno. Sei un esempio e una guida, per la nostra attività politica. Ancor di più, in un momento così difficile come l’attuale».

Il segretario provinciale del Partito democratico Pietro Mannoni ha voluto ricordare con un post sul più noto dei social network i 90 anni del senatore Nedo Canetti compiuti lo scorso 27 luglio essendo nato il 27 luglio del 1929 nel capoluogo.

Eletto in Senato nel 1972 nelle liste del Partito comunista italiano, Canetti ha ricoperto la carica di senatore fino al 1987 facendo parte di diverse commissioni (Pubblica istruzione, Lavoro e Vigilanza sui servizi radiotelevisivi).

E’ stato anche dirigente nazionale del Pci con delega allo Sport e ai Media.

Nedo Canetti ha fatto parte anche del Consiglio comunale nel 1964.