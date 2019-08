Imperia. «Nel solo ultimo mese di agosto abbiamo assistito alle numerose segnalazioni dei cittadini imperiesi sul degrado che colpisce quotidianamente e costantemente diverse zone della nostra città (Montegrazie, Strada statale 28, centro storico di Oneglia, zona attigua alla spiaggia della Garbella del Prino, Vico Santa Elisabetta) che si uniscono alle molte altre segnalazioni pervenute nei mesi precedenti» si esprime così la segreteria cittadina del Pd.

«Una realtà che collide fortemente con uno degli slogan elettorali della campagna elettorale dell’attuale Sindaco, quello di volere una città “pulita”, ed in particolare segnaliamo le dichiarazioni del suo comitato elettorale, come da comunicato stampa del 22 giugno 2018, nelle quali si sottolineava la pulizia urbana quale perno della futura Città di Imperia, come “prerequisito di qualsiasi città che voglia essere e proporsi quale meta turistica” ed ancora “città caratterizzata da un efficiente e puntuale pulizia delle strade, da una cura del verde pubblico”.

A tutto questo si aggiunge, quanto da noi documentato in data odierna, la situazione della zona della foce del torrente Impero, una zona in forte degrado, oggetto di bivacchi notturni, con cumuli di rifiuti abbandonati nel corso degli ultimi mesi, unitamente alla zona del parcheggio “Agnesi” e dell’isola ecologica di conferimento attigua, oggetto di conferimenti selvaggi.

Come Segreteria del Pd cittadino – concludono – esprimiamo forte preoccupazione per lo stato in cui versa la nostra città e chiediamo un intervento immediato dell’ammministrazione comunale per ridare decoro, tra le altre, ad una delle zone maggiormente abbandonate della città come la foce del torrente Impero».