Imperia. Cambia la location di Olioliva, la festa dell’olio nuovo, già programmata dall’8 al 10 novembre.

Per la prima volta la manifestazione non dovrebbe interessare il centro cittadino, in particolare via Bonfante e i portici di Oneglia, ma gli stand saranno concentrati in banchina Aicardi.

Sulla nuova area destinata alle manifestazioni che si affaccia sul porto si è già svolta nel giugno scorso la festa di San Giovanni (foto) e si sono tenuti i concerti estivi.

Negli attigui ex magazzini del porto franco sarà ricavato un vero e proprio padiglione fieristico.

In particolare, ma manca ancora il via libera definitivo dell’organizzazione, la parte istituzionale con la tensostruttura della Camera di Commercio e delle Città dell’Olio dovrebbe essere sempre innalzata in calata Cuneo (a due passi dal polo fieristico), mentre in banchina Aicardi e nell’ex porto franco saranno concentrati i produttori di olio.

Invece, tutta la parte commerciale che non a niente a che vedere con la filiera olivicola sarà collocata in piazza Goito dove si svolgono i mercati settimanali del mercoledì e del sabato.

Il motivo è legato alla necessità di non impegnare i portici di via Bonfante che in quel periodo dovrebbero essere già interessati dai lavori di ristrutturazione che Palazzo civico vuole anticipare e anche per evitare di chiudere al traffico il centro cittadino.

Inoltre l’amministrazione, in particolare il sindaco Claudio Scajola non ha mai gradito la “commistione” tra l’olio il prodotto principe della manifestazione e le bancarelle commerciali che espongono merci che nulla hanno a che fare con l’ “oro giallo”.

(foto g.c. Ineja 2019)