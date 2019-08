Imperia. Si è concluso il torneo di pallonetto “Memorial Vincenzo Raineri“. Ecco il podio: vincitrice è risultata la squadra capitanata da Gianluca Bonavia, seconda quella di Claudio Semeria, terzi il “trio” di Giulio Semeria, quarto quello di Matteo Martini.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Circolo Parasio Giacomo Raineri: «Non è stato facile raggruppare 9 squadre per disputare un torneo in una disciplina così antica e complicata. L’esperimento in notturna è servito anche per attirare un maggior numero di spettatori e curiosi, molti turisti. Per me, visto che il trofeo è dedicato alla memoria di mio fratello un motivo in più per proseguire su questa line anche nei prossimi anni».

Per quanto riguarda il futuro possibile l’organizzazione di un torneo tra i borghi della città e addirittura la disputa di una competizione nazionale.

«Ringraziamo l’amministrazione comunale nella persona dell’assessore allo Sport Simone Vassallo che ci ha illuminato la piazza. Dal punto di vista tecnico si sono viste partite tirate e scambi interessanti», sottolinea il responsabile dell’organizzazione Piero Saglietto.

Alla premiazione ha presenziato la consigliera comunale delegata allo Sport Martina Bencardino campionessa di pallanuoto

(foto g. c. da Francesco Lotito)