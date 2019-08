Imperia, giovani ubriachi si introducono all’interno dell’ex Sairo: intervento di carabinieri e vigili del fuoco

Imperia. Intervento di carabinieri, vigili del fuoco e 118 nella serata di ieri nella ex Sairo, la raffineria abbandonata da anni a due passi dalla piscina “Cascione” e dal Porto turistico.

Due giovani, un ragazzo e una ragazza stranieri, in preda ai fumi dell’alcool si sono barricati nei locali dismessi suscitando l’allarme, anche in considerazione della recente disgrazia di Raymond Connor, il 23enne inglese membro dell’equipaggio di uno yacht ormeggiato nello scalo precipitato dal tetto della ex Salso dove si era arrampicato per praticare parkour perdendo la vita.

Per fortuna in questo caso tutto si è risolto senza conseguenze.