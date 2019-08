Imperia, fiocco rosa per Mikaela Calcagno e Gianluca Paparesta: è nata la piccola Mia

Imperia. La giornalista imperiese Mikaela Calcagno volto noto delle trasmissioni sportive di Mediaset ha dato alla luce al San Raffaele di Milano, proprio nel giorno di Ferragosto, la piccola Mia frutto della storia d’ amore con Gianluca Paparesta, ex arbitro di calcio internazionale e moviolista per Mediaset Premium.

L’ annuncio è arrivato sulla sua pagina Instagram sulla quale la Calcagno ha pubblicato la foto del braccialetto della sua bambina, accompagnata da un messaggio: «Il braccialetto più prezioso del mondo - scrive la giornalista – grazie a medici, ostetriche ed infermieri del reparto ostetricia e ginecologia dell’ospedale San Raffaele di Milano per la tempestività, la professionalità e l’affetto con cui dal primo attimo si sono presi cura di noi».

«Un grazie particolare – prosegue Mikaela Calcagno – al reparto di patologianeonatale che si è dedicato alla nostra piccola Mia. Grazie alle mamme ed ai papà che abbiamo incontrato in questo percorso, con i quali abbiamo condiviso giorni e notti di preoccupazione e di speranza, proprio come si fa in una grande famiglia».

Mikaela, figlia dell’indimenticato presidente dell’Imperia calcio Niclo Calcagno ha mantenuto solide radici con la sua città dove vivono il fratello, il commercialista Luca e la madre.

