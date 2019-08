Imperia, finisce l’era della Teknoservice porta a porta alla De Vizia di Napoli

Imperia. La De Vizia, di Napoli si è aggiudicata maxi appalto da 46 milioni di euro per il servizio di raccolta differenziata e igiene urbana del Comune di Imperia per i prossimi 5 anni.

Finisce, dunque, l’era della Teknoservice iniziata nel luglio del 2015 e andata e che proseguirà fino al 30 settembre.

La Di Vizia secondo il parere della Commissione ha messo in fila la Teknoservice, la Docks Lanterna la Ideal Service la Cooperativa Proteo in associazione d’impresa con la Stirano, la Agesp e la Dusty di Catania che opera su tutto il territorio nazionale), in associazione d’impresa con la pugliese Cogeir.