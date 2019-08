Imperia, “faida” nel porto turistico: scatta denuncia alla capitaneria

Imperia. Sul bacino turistico del capoluogo tornano ad affacciarsi gli spettri di un tempo che sembrava sepolto per sempre.

Mani ignote avrebbero collegato il file drive, il corpo che sostiene l’elica di una barca, a una sagola della trappa di ormeggio immerso nel canale di uscita con un cappio.

Se il proprietario della barca non se ne fosse accorto per puro caso e avesse avviato i motori l’imbarcazione sarebbe andata incontro a un probabile affondamento con pericoli per i passeggeri oltre a comportare prevedibili danni alle strutture portuali stesse.

Dopo le indagini degli anni scorsi anche per le infiltrazioni della criminalità organizzata, i veleni, gli arresti, i processi (finiti nel nulla), questa volta un utente proprietario di un posto barca ha, dunque, presentato un esposto alla capitaneria per denunciare il tentativo di sabotaggio ai danni della sua imbarcazione che se fosse stato portato a buon fine avrebbe potuto avere gravi conseguenze e che delinea, se comprovato, un quadro inquietante al quale la nuova governance della Go Imperia la società che gestisce lo scalo dovrà dare risposte adeguate.

Sull’episodio specifico che sarebbe riconducibile a diatribe tra privati stanno indagando gli uomini della capitaneria di porto sulla base di un esposto corredato da foto e video