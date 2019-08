Imperia, Fabio Natta membro della segreteria nazionale del Psi: «Favorevole a un Conte 2.0»

Imperia. «Costruire un Governo di prospettiva alternativo al “salvinismo” non è certo semplice, ma a questo punto, necessario per il bene e per la salute del Paese. E allora credo che il nome di Conte come capo del governo non possa, non debba, essere un problema».

L’ex presidente della Provincia Fabio Natta, responsabile nazionale degli Enti locali del Partito socialista, affida a un post su Facebook il suo pensiero a proposito della crisi di governo.

Evidente l’intento anti Matteo Salvini e di andare avanti con il premier dimissionario Giuseppe Conte da parte di Natta.