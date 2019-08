Imperia. Ineja Food evoluzione del messaggio gastronomico nato assieme al Comitato San Giovanni, che ha saputo evolversi mantenendo vive le tradizioni che da 40 anni, ora lancia il raviolo di stocco.

«L’obiettivo -spiega il presidente del Comitato San Giovanni Marco Podestà – è fare promozione del nostro territorio attraverso i prodotti, il cibo e la cultura. Abbiamo pensato di includere lo stoccafisso all’interno di una pasta con i prodotti del territorio, anche un modo più semplice di portarlo fuori. Sarà realizzato in due versioni quella fritta per aperitivo e quella classica bollita con sugo».

Con lo staff di Ineja collaborano: il pluripremiato Istituto Alberghiero di Arma di Taggia nella persona del professor Bruno Guasco e la Federazione Italiana Cuochi (FIC) nella persona dello chef Livio Revello. Da oggi questo percorso è realtà tramite un marchio di qualità a tre stelle, ognuna per una parte del gruppo che compone la prestigiosa iniziativa. Il sigillo simboleggia la qualità dei prodotti su cui verrà apposto, in seguito ad un processo di creazione, assaggi ed esami tecnici.

Ineja Food, costola del Comitato San Giovanni, in questo modo si pone come regia per la riscoperta delle tradizionali e antiche ricette proposte ed usate nelle manifestazioni che organizza e in quelle a cui partecipa. Il primo progetto che porterà il marchio di qualità a tre stelle sarà un nuovo prodotto, presentato per la prima volta all’Expo della Valle Arroscia 2019: il raviolo di stoccafisso, bietola selvatica e timo di montagna.

In occasione dell’evento, che si terrà a Pieve di Teco dal 6 al 8 settembre 2019, Ineja Food in collaborazione con la Ditta Porro del colle di Nava proporrà un prodotto tipico del territorio, abbinato a nuovi sapori che, accostati, regaleranno un vero assaggio del terrirorio ligure. Ineja parteciperà all’Expo della Valle Arroscia con i suoi chef, appogiandosi a due stand prestigiosi: il pastificio Porro del Col di Nava e l’Azienda agricola Cascin di Arzeno d’Oneglia presenti come ogni anno alla manifestazione.

Sotto i portici del borgo di Pieve, Ineja food proporrà la grande novità di quest’anno: i Ravioli di stocco con salsa al pomodoro e il Raviolo fritto di stocco prodotti dal pastificio della ditta Porro serviti con un Ruggio di olio EVO e accompagnati da un ottimo bicchiere di Pigato/Vermentino del Cascin.

«Un raviolo – dice Stefano Porro – studiato da abbinare con lo stoccafisso per portare a un pubblico sempre più vasto un gusto che a non tutti piace rendendolo più delicato. Il nostro pastificio è da sempre attento alla valorizzazione dei prodotti del territorio. In questo caso abbiamo messo insieme i gusti della montagna con quelli del mare».