Imperia, danneggiamenti alla Jobel Claudia Regina: «Se dobbiamo cambiare ufficio lo faremo»

Imperia. «Non abbiamo più parole. Se proprio dobbiamo cambiare uffici lo faremo e ci metteremo in anonimato».

Claudia Regina responsabile dell’accoglienza della cooperativa Jobel si sfoga dopo l’ennesimo atto ostile (il secondo ravvicinato) avvenuto ai danni della sede di via XXV Aprile: stavolta è stata letteralmente sdradicata la centralina dellì interruttore per aprire la saracinesca e sono stati tagliati di netto i fili.

Nel mese di giugno l’ingresso era stato imbrattato da escrementi.

«Ci sentiamo accerchiati, intanto abbiamo deciso di autoregolamentarci, imponendoci di non rispondere alle provocazioni razziste sui social», puntualizza la Regina.

«La tentazione di cambiare uffici, di nasconderci -prosegue Claudia Regina – per evitare problemi è forte, ma assistiamo 250 richiedenti asilo, molti bambini. C’è l’ufficio di coordinamento, quello dove si fanno i colloqui, quello dello psicologo e altre attività. Abbiamo quasi l’obbligo di essere visibili». «Faremo denuncia, ma di questo passo non so dove andremo a finire, è una escalation. Siamo preoccupati per la nostra sicurezza e per quella degli ospiti», conclude la responsabile dell’accoglienza della Jobel