Imperia. Parte martedì 3 settembre alle ore 21 in piazza Pagliari al Parasio con la presentazione de “Il postino di Mozzi” e “Animali non addomesticabili” e traduzioni varie di Marino Magliani e la partecipazione di Daniele Borgna la rassegna “Un libro in piazza” a cura del Circolo Parasio con il patrocinio di Provincia e Comune di Imperia.

Dice il presidente del Circolo della città alta Giacomo Raineri: «Ritorna in piazza Pagliari con una serie nutrita di appuntamenti ogni martedì per oltre un mese questa manifestazione di carattere culturale che si ripete da anni. E’ un incontro con gli autori, alcuni locali altri che vengono da fuori che susciterà un sicuro interesse».

«La rassegna quest’anno è particolarmente ricca di autori, 7 in tutto. Le tematiche sono tra le più svariate dai desaparecidos all’ immigrazione, integrazione, gli ulivi, fino a calata Cuneo. Termineremo con un libro giallo che sarà il ponte con la rassegna invernale “Il Parasio si tinge di giallo”».