Imperia, dal 2 settembre al via il servizio di trasporto per persone con disabilità

Imperia. «Il Comune di Imperia attraverso l’assessorato alle politiche sociali, come indicato dal consiglio comunale nella mozione del 17 gennaio e su impulso della Commissione Speciale Sanità, intende promuovere ed agevolare in modo più incisivo il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale per il conseguimento di finalità di interesse pubblico, attraverso forme di collaborazione con gli operatori del terzo settore per l’esercizio di attività sociali.

E’ stato pertanto affidato alla Croce Bianca Imperia – Croce d’Oro Cervo il servizio giornaliero di trasporto di Persone con disabilità, residenti nel Comune di Imperia, dal proprio domicilio ai Centri di afferenza (servizi diurni, scuole e centri di formazione professionale) al fine di dare risposte concrete alle problematiche sollevate dalle Pubbliche Assistenze in ordine ai trasporti ordinari di tipo sanitario», lo fa sapere l’assessore alle Politiche Sociali Luca Volpe.

«Il servizio prenderà avvio lunedì 2 settembre e vedrà impegnati il personale dipendente ed alcuni volontari debitamente formati, delle due Pubbliche Assistenze che si alterneranno nei trasporti, garantendo la limitazione al turn over di personale al fine di instaurare con le persone trasportate un rapporto di conoscenza e di fiducia.

I mezzi dedicati al servizio saranno quattro, tutti debitamente attrezzati per il trasporto dei 30 disabili che ad oggi usufruiscono del servizio, e percorreranno circa 44.000 Km all’anno. Il servizio di trasporto di persone disabili, sino al 31 agosto, è stato effettuato dalla ditta Riviera Trasporti spa, con competenza, professionalità e grande impegno da parte del personale.

Si coglie pertanto l’occasione per ringraziare la società nella persona del presidente Riccardo Giordano e la Dirigenza nonché il personale per l’impegno profuso nel servizio. La società Riviera Trasporti comunque continuerà ad effettuare il trasporto scolastico per le scuole primarie di Imperia».

«L’affidamento del servizio di trasporto di persone disabili, affidato alle Pubbliche Assistenze – conclude l’assessore Luca Volpe – oltre ad essere effettuato da personale altamente competente, avrà un costo inferiore rispetto al passato, poiché la remunerazione avviene attraverso la sola corresponsione di rimborsi dei costi sostenuti.

A fronte di una spesa annua attuale di € 112.200,00 (che con un nuovo appalto sarebbe stata sicuramente maggiore), dal 1° settembre 2019 il Comune spenderà 95 mila euro annui, avendo nel contempo contribuito a mantenere l’operatività delle pubbliche assistenze che garantiscono giornalmente un importante e fondamentale risposta ai bisogni di emergenza sanitaria e sociale delle nostre comunità».