Imperia, crollano pietre dal muro sui bagnanti

Imperia. I vigili del fuoco e la polizia locale sono intervenuti nel pomeriggio a seguito della caduta di alcune pietre dal muro sulla passeggiata a mare Silvio Novaro a Oneglia, poco prima dell’Incompiuta. Al di sotto c’erano dei bagnanti che fortunatamente non sono rimasti feriti.

Per evitare che qualcuno si faccia del mare, in ogni caso, la zona è stata messa in sicurezza: sono in corso accertamenti per verificare la stabilità del muro.