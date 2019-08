Imperia, controlli di Ferragosto due patenti ritirate dalla polizia per guida in stato di ebbrezza

Imperia. La mattina di Ferragosto la squadra volante della polizia in servizio sul territorio ha ritirato due patenti ad altrettanti automobilisti sorpresi a guidare in stato di ebbrezza.

Il primo è stato fermato verso le 4 del mattino in via Garessio dove la pattuglia si è recata per un incidente: il conducente del veicolo ha riferito che a causa di un colpo di sonno aveva sbandato in uscita dalla rotatoria andando a terminare la sua corsa contro alcune piante ed un’aiuola, causando nell’impatto l’esplosione del pneumatico anteriore. Notando gli agenti segni di ebbrezza e una bottiglia di birra vuota posizionata sul portaoggetti anteriore dell’auto, hanno sottoposto il conducente alla prova dell’etilometro. Il tasso alcolemico dell’uomo è risultato di 1,42 g/l ed è stato, quindi, denunciato per guida in stato di ebbrezza con conseguente fermo amministrativo del veicolo.

Sempre nel capoluogo nella mattinata di ieri i poliziotti hanno fermato un veicolo in contromano in piazza Duomo, proprio davanti alla questura. Alla guida c’era un ragazzo della provincia di Savona, classe 1992, che in evidente stato di alterazione alcolica ha detto agli agenti di arrivare da Andora e si stava recando a casa ma che si era «perso tra i vicoli del Parasio».

Sottoposto ad alcol test, l’esame ha dato esito positivo con valori pari a 2,18 g/l, decisamente alti considerato che erano le 8 del mattino.

Il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, la patente di guida ritirata in attesa di sospensione e il veicolo sottoposto a sequestro.