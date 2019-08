Controlli di Ferragosto: i Nas dei carabinieri inguaiano due esercizi a Imperia e Diano Marina

Imperia. I carabinieri con l’ausilio dei Nas di Genova, hanno individuato e sanzionato due attività ricettive, una ad Imperia e una nel Dianese per irregolarità: la prima per difformità tra i prodotti indicati nel menu e quelli realmente impiegati, la seconda per carenze igienico sanitarie.

Nei confronti di quest’ultima è stata disposta la sospensione dell’attività.

Continua l’azione di vigilanza e controllo posta in essere dai carabinieri della Compagnia di Imperia anche a Ferragosto, periodo dell’anno in cui notoriamente si registra un’impennata di presenze sia nei territori fronte mare che nelle zone dell’entroterra.